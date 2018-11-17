Şehit cenazesinde büyük saygısızlık!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan mermisinin eğitim atışı sırasında patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası ayakta durmakta güçlük çekti

Yaşar-Döne Kaçmaz çiftinin 3 çocuklarının ortancası olduğu öğrenilen şehit için memleketi Kahramanmaraş'ta öğle namazını müteakip Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı

Yaklaşık 1.5 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenilen şehit Cemil Kaçmaz'ın naaşı, Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Cep telefonuyla yayın yarışına girdiler

Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın cenaze törenine katılan bazı vatandaşların cep telefonlarıyla canlı yayın telaşına düşmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.





