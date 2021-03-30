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Gündem Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki
Gündem

Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki

1974'te Rumların vahşice katlettiği 5 şehidin yeniden defin işleminde ailenin askeri tören istememesine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:42:00 -
Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki

KKTC'de Rumların, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde vahşice katlederek toplu mezara gömdüğü 126 Türk'ten kimlik tespiti yapılan aynı aileye mensup 4'ü çocuk 5 şehidin cenazesinde "Türk askeri" krizi çıktı.

Şehitliğe defnedildiler

Kimlikleri 47 yıl sonra DNA testiyle belirlenen Akansoy ailesinin 5 üyesi, anne Emine Rüstem Akansoy (26), 4 çocuğu Sezin (15), Mustafa (13), Erbay (12) ve Sibel (8), hayattaki aile yakınlarının talebiyle, askeri tören yerine sivil bir törenle Muratağa şehitliğine defnedildi.

Aralık ayında aynı katliam kurbanı 14 çocuk, askeri törenle gömülmüştü.

Tatar'dan tepki: Rumlara şirin görünme çabası

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, "Rumlara şirin gözükmek adına, kime ne mesaj vermek istiyorlar, şehit cenazemize bile siyaset karıştırdılar, yazıklar olsun" dedi.

Tatar sosyal medyadan da "Bundan böyle şehitlerimiz ile ilgili konularda bireysel tercihlerin devlet uygulamalarının önüne geçmemesi esas olmalıdır" açıklaması yaptı.

Tatar'a cevap: Acıdan siyaset yapmaya utanmıyor musunuz?

Cenaze ailesinden Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Asım Akansoy ise "Acı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapmaktan utanmıyor musunuz? Cenazenin sivil yapılması yasalara uygun" karşılığını verdi.

(Hürriyet)

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