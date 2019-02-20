Şehit Çakıroğlu’nu rahmetle anıyoruz “Bizler teröristlerle mücadeleyi vicdani bir görev biliyoruz” sözleriyle hafızalara kazınan ve öğrenci kılıklı PKK’lı teröristlerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmetle anıyoruz.

Haber Merkezi İzmir Ege Üniversitesi’ni işgal etmek ve Müslüman Anadolu gençlerini baskı altına almak isteyen öğrenci kılıklı PKK’lı teröristlerce şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 4. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anılıyor. “Bizler teröristlerle mücadeleyi vicdani bir görev biliyoruz” sözleriyle hafızalara kazınan ve vatanı uğruna mücadele ederken, PKK/KCK’nın şehir örgütlenmesi YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) üyesi Nurullah Semo isimli terörist tarafından bıçaklanarak şehid edilen Çakıroğlu, gençliğimizin sembol şahsiyetleri arasında yerini aldı. 20 Şubat 2015’te, üniversite kampüsünü işgal etmek isteyen PKK’lılara karşı mücadele ederken Hakk’a yürüyen Çakıroğlu, bütün Türkiye’yi yasa boğmuştu. Çakırıoğlu’nun cenazesi, yüz binlerce kişinin katılımıyla tekbirler eşliğinde ebedi aleme uğurlanmıştı.



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