Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki! 'FETÖ’ye PKK’ya bu ülkeyi...'

15 Temmuz darbe girişiminde vatan için Genelkurmay Başkanlığı önünde vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu.

"BEN BU VATAN HAİNLERİNİN ÖNÜNDEN ÇEKİLMEM"

Genelkurmay Başkanlığı'na önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atan Bulut, arkadaşların "geri çekil, siper al" sözlerine, "Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem" dedi.'Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un annesi Rahime ve babası Şinasi Bulut'un acısı ise ilk gün ki gibi halen tazeliğini kuruyor.

'CHP PKK'NI FETÖ'NÜN KUCAĞINA OTURMUŞ'

Baba Şinasi Bulut 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile görüşmeler yapıp, destek isteyen CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek şu açıklamada bulundu; "Bunlar 6'lı değil 7'li masa. Masanın altındaki PKK'da artık masanın üzerine çıktı. Öcalan bebek katili bunun kimse inkar edemez. Selahattin Demirtaş'ın kobani olaylarında ölenlerin kanı var, onları katilidir. Cumhuriyetin partisi cumhuriyeti yıkmak isteyenlere bir oluyor. CHP, FETÖ'nün PKK'nın kucağına oturmuş.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'ya teslim etti. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya çalışıyorlar. Amerika'sı ile İngiltere'si ile İsrail'i ile ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye temiz para getireceğim diyor.Bu parayı ne karşılığında getireceğini neden açıklamıyor? PKK'ya eyalet kurma sözü verdi.

Biz 15 Temmuz'da bayrakları alıp çıktık sokağa. Şimdi bu hainler ülkeyi bölmeye çalışırsa bu sefer silahlarımızı alıp çıkarız. Biz bunu kaldıramayız. Bizler ayakta durdukça bu vatan ayakta duracak" dedi.

"ÖCALAN'I FETÖCÜLERİ SERBEST BIRAKACAKLARMIŞ"

KHK'lılara hakların verileceği ve FETÖ'cülerin serbest bırakılması düşüncelerine de tepki gösteren Şinasi Bulut, "Öcalan'ı FETÖ'cüleri serbest bırakacaklarmış"Öyle bir şeyi yapamazlar. Zaten kendi listelerinde de bir çok FETÖ'cü var. Biri bebek katili diğerleri de vatan haini. Onlar 1 dolara kendilerini satanlar.Bunlarda bayrak, vatan onuru da yok. Vatan onuru olsaydı Amerika'da hamburger yemezdi. Talimatları Kandil'den PKK'dan alıyorlar. Benim vatanım bayrağım yoksa bende yokum. Bunlar AK Parti MHP davası değil, vatan millet davasıdır. Baba Bulut, "Hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız" dedi.

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