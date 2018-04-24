THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şehit babasından CHP'ye tepki! 'Yüreğimize hançer sapladı'

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Hakan Yorulmaz'ın babası CHP'den ailesine ulaştırılmak istenen bir gönderiyi kabul etmedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:57
Şehit babasından CHP'ye tepki! 'Yüreğimize hançer sapladı'

15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Yorulmaz’ın ailesine CHP tarafından bir gönderi ulaştırılmak istendi.

"KABUL ETMEDİM"

Zarfı kabul etmeyen şehidin babası İsmail Yorulmaz, “Sabahleyin bir telefon geldi. Açtım telefonu bir kargocu olduğunu söyledi. ‘Sizin bir kargonuz var’ dedi. Kimden olduğunu sorduğumda ‘CHP Genel Merkezinden’ dedi. Ben de ‘Hayırdır, ben CHP’den böyle bir şey talep etmedim. Böyle benim teşviki mesaim olmaz, olmadı da’ diye kendi kendime düşündüm. ‘Ben şehit babasıyım, olsa olsa seçim için böyle bir şey gönderirler’ diye düşündüm. Hele hele benim çocuğum 15 Temmuz şehidi, 15 Temmuz’da şehit oldu. Ben 15 Temmuz şehidi babasıyım. 22 aydır benim kapımı ne bir CHP Genel Başkanı, ne bir CHP’li milletvekilleri ne de il başkanı çalmadı, hatırımı sormadı. 22 ay sonra bu neyin nesi. Ben bunu tekrar iade ettim, kabul etmedim. Kapımıza geldi, ben de geri gönderdim. Bugün onların genel başkanları 15 Temmuz için kontrollü darbedir diyerek bizim her gün yüreğimize hançer sapladı. Şehitlik ulvi bir makam, ben böyle bir şeyi kabul edemem. İsterse bana bir vadi dolusu altın bağışlasın. Ben hele hele CHP gibi bir partinin böyle bir şeyini kabul edemem. Hiçbir partiden kabul edemem de CHP’den hiç kabul edemem." diye konuştu.

"BİZİ HİÇBİR ŞEYE ALET ETMESİNLER"

CHP’nin seçim sürecinde takındığı tavrın gönderiyi kabul etmemesi için ayrıca bir sebep oluşturduğunu söyleyen Yorulmaz, “CHP Genel Başkanı, FETÖ’cü olduğu kabul edildiği halde ’Ben 15 Temmuz’da başbakan olacağım’ diyen Meral Akşener’e 15 tane kendi adamını pazarladı. Böyle bir partiyle benim işim olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti için canımızı, kanımızı verdik. Kendi derdimizle uğraşıyoruz, bizi hiçbir şeye alet etmesinler. Bize böyle bir şey göndermesinler bir daha, hele hele şehit ailesine hiç göndermesinler. Bakın burası ödüllerle dolu ama bunların hepsini devlet verdi bize. Siyasi bir menfaat için kimse vermedi ki. Ben hiçbir partiye cephe aldığımdan değil ama particiliği de memleket için, millet için şehidin yanında olduğunu hissettirerek yapsınlar. Seçim zamanı gelince gönlünü alayım diye böyle bir şey olmaz.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:57
  1. 15 temmuz darbe teşebbüsü
  2. chp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 kişinin öldüğü jet kazasında şifre çözülüyor
    1. 11 kişinin öldüğü jet kazasında şifre..
    2. Bakanlık çiftçilere 30 bin TL geri..
    3. Motosiklet sürücüsü hamile kadına..
    4. İstanbul Taksim’de tansiyon kazası
    5. Adana polisi cinayet zanlısını..
    6. Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobildeki..
    7. Taksici ücreti söyleyince... 'Senin..
    8. Aykut Kocaman'ın sildiği isim!..
    9. Şehit babasından CHP'ye tepki!..
    10. Olayların merkezindeki güvenlikçi..
    11. Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na..
    12. Kan var mıydı? Şenol Güneş'in doktoru..
    13. Büyük şeytan yoğun bakımda!
    14. Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
    15. Akşener'den çok önemli Abdullah Gül..
    16. 'CHP İslam'dan gelen birini aday..
    17. 56 kaçağı bir minibüse bindirdiler!..
    18. Kuzey Kore'deki kazaya Kim Jong-un'dan..
    19. Zararı site yönetimi ödeyecek
    20. 'İktidara gelirseniz beni..
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    Nevşin Mengü'nün başörtüsü nefreti... Çirkin sözler
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim