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Gündem Şehit Ayşenur’un babası konuştu! Türkiye’nin yaptığını ABD’den de bekliyoruz
Gündem

Şehit Ayşenur’un babası konuştu! Türkiye’nin yaptığını ABD’den de bekliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-09-12 20:10:00 -
Şehit Ayşenur’un babası konuştu! Türkiye’nin yaptığını ABD’den de bekliyoruz

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Türkiye’nin keyfi cinayetin peşini bırakmadığını ve soruşturma açmasından mutlu olduğunu ifade ederek, “ aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz." dedi.

ABD'de yaşayan ve dün kente gelen baba Eygi, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya gelerek taziyeleri kabul etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Eygi, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

“Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir”

Ayşenur'un çok güzel bir insan olduğunu ifade eden Eygi, "Ayşenur insan haklarına, doğaya, her şeye duyarlıydı. Doğa için Brezilya'ya, Avustralya'ya, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti, nerede kimin ihtiyacı varsa... Ayşenur özel bir insandı.

Devletimizin, keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim çok mutlu oldum, inşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyoruz. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu, oranın özgürlüklerinde büyüdü ve oranın vatandaşı. O yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerika hükümeti gösterir."

 

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Yorumlar

Mgörüş

Çok beklersin...Ama bizdeki soruşturmafan da bşey çıkmaz...Mavi Marmara gibi olur....

Umuda

Mgörüş; Pkaka Fetö CHP DEM gibi çok siyah gözlüklerin var felaket tellalı iftiracı yorumların var git Sözcü tv ye yorum yap ta rahatla burada kafa ütüleme.
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