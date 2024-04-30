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Gündem Şehit ateşi bu kez Manavgat'a düştü!
Gündem

Şehit ateşi bu kez Manavgat'a düştü!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 21:06:00 - 2024-04-30 21:08:57

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden astsubay Mustafa Şen'in acı haberi ailesine ulaştı. Evine Türk bayrağı asılan şehit, memleketi Antalya'da toprağa verilecek.

Çakırsöğüt Komando Tugayı’na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı

 

Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi.

Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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