Şehit annesi böyle feryat etti: Kanında bir damla olana...

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağını belirten şehidimiz İzzet Özkan'ın annesi Zeliha Özkan, "İzzet'in babası yıllar önce vefat etmişti. Beraber yaşıyorduk. 15 Temmuz günü kızım da bizdeydi. İzzet birden hazırlanıp 'dışarı çıkacağım' dedi. 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduğumda 'Birazdan geleceğim' diyerek cevap verdi. Darbe girişimini öğrenmiş ve dışarı çıkmasına izin vermem diye bize söylememiş. Yarım saat sonra beni aradı. 'Anne darbe yapıyorlar. Her yer çok karışık. Vatanımı savunmam lazım' dedi. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Sabah yedide yeğenim aradı ve 'İzzet yaralanmış' dedi. Biz yaralı diye hastaneye gittik ama şehit olduğunu da bana söylememişler. Hastanede sakinleştirici yaptıktan sonra şehit düştüğünü söylediler." dedi.

'Geceleri hala uyuyamıyorum'

Evlat acısının hiçbir şekilde dinmediğini söyleyen şehit annesi Özkan, "Yaptığım her işte, attığım her adımda İzzet var. Hala geceleri uyuyamıyorum. Oğlum, benim hem arkadaşım hem de can yoldaşımdı. Şimdi geride bıraktığı çocukları ve eşi beni teselli ediyor." şeklinde konuştu.

"Kanında bir damla FETÖ'cülük olana hakkımı asla helal etmiyorum." diyen Zeliha Özkan, şunları söyledi:

"FETÖ davalarında sinirlerim bozulduğu için artık duruşmalara katılmıyorum. Onlar benden canımı aldı. Hiçbirisine hakkımı helal etmiyorum."

'15 Temmuz unutulursa buna dayanamayız'

"15 Temmuz'un yıldönümlerinde çok buruk oluyorum ama böyle röportaj için ya da ziyaret etmek için görüşmeye geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Eğer birgün 15 Temmuz unutulursa biz buna dayanamayız. 15 Temmuz unutulmasın ki vatanımız ayakta kalsın."