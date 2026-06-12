Şehit ailesini hürmet karşılayan şoföre ödül!

Efeler’de şehiriçi halk otobüsü şoförü Ahmet Arslan aracına binen ve şehit ailesi kartını gösteren Şırnak’ta şehit düşen Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin’in eşi Sevil Esin’e hürmet göstererek "Hoşgeldiniz, ellerinizden öperim" dedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan şehit eşi Sevim Esin şoför Arslan’a nazik davranışından dolayı teşekkür etti.

Aynı zamanda Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Sevil Esin’in, sosyal medya paylaşımının ardından Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç tarafından şoför Ahmet Arslan çeyrek altınla ödüllendirilirken, kendisi ne teşekkür plaketi de takdim edildi.

ONURLANDIRMAK İSTEDİK

Şoför Arslan’ın örnek bir davranışa imza attığı ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Şoför arkadaşımızın hürmet dolu yaklaşımı bizi çok duygulandırdı. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların aileleri bizim için çok değerli. Onlar sayesinde bu güzide vatanımız ayakta duruyor ve yaşıyor, hakları ödenmez. Şoför Ahmet Arslan da bu bilinçle yetişmiş, mesleğini layıkıyla yapan bir kardeşimiz. Biz de onun bu ince davranışını küçük de olsa ödüllendirmek, kendisini onurlandırmak istedik" diye konuştu.