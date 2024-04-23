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Yerel Şehit ailesine ait zeytinyağları gözlerini kırpmadan çaldılar!
Yerel

Şehit ailesine ait zeytinyağları gözlerini kırpmadan çaldılar!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 17:19:00 -
Şehit ailesine ait zeytinyağları gözlerini kırpmadan çaldılar!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şehit ailesine ait piyasa değeri 90 bin TL olan 300 litre zeytinyağını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aydın Mahallesi’nde şehit ailesine ait bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya giren 2 hırsız, Şehit Süleyman Gür'ün ailesine ait litresi 300 TL olan 300 litre zeytinyağını çalıp kayıplara karıştı. Yağların çalındığını anlayan aile, durumu polise bildirdi. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için sıkı takip başlattı.

Olayın yaşandığı deponun çevresindeki ve depoya yakın iş yeri ve caddelerdeki kameraları inceleyen ekipler, 4 gün süren sıkı takibin ardından zeytinyağını çalan şahısların Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö. olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şahıslar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan Emir Ahmet E. ve Ramazan Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.
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