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Aktüel Şehit ailelerinden askerler için başsağlığı mesajı
Aktüel

Şehit ailelerinden askerler için başsağlığı mesajı

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı, Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:48:00 - 2022-05-24 15:49:47
Şehit ailelerinden askerler için başsağlığı mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı, Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Yavuz, “Pençe Kilit Operasyonu'nda üç askerimiz şehit düştü. Acımız büyük, üzüntülüyüz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor, PKK Terör örgütünü onun siyasi uzantılarını ona destek verenleri nefretle kınıyorum” dedi.

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