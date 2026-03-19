Şehit aileleri mezarlıklara koştu

Kırşehir'de şehit aileleri, Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti. Yakınlarının kabirleri başında dua eden aileler, duygusal anlar yaşadı. Şehit yakınları, ziyaret ettikleri Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde kabirlerin başında dua edip, temizlik yaptı. Şehit annesi Ayşe Kavun, oğlu Tayfun Kavun'un şehadeti sonrasında kendisi için bayramların şehitlikte olduğunu söyleyerek, "Sürekli ziyarete geliyorum. Devletimiz sağ olsun yanımızda. Oğlum bambaşkaydı, şehadet haberiyle yıkıldım. Bayram benim için burada başlıyor" dedi.

Şehit Tayfun Kavun'un kız kardeşi Sultan Kavun ise bayramların kendileri için artık şehitlikte geçtiğini belirterek, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit oğlu Ferhat Erdem'i ziyarete geldiğini ifade eden Dönüş Erdem de bayramların kendisi için buruk geçtiğini belirtti.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise, farklı tarihlerde şehit düşen evlatlar için ailelerin şehitlikte bir araya geldiğini belirterek, "Ailelerle birlikte temizlik yapıp dualarla yad ediyoruz. Şehit ailesi için bayram demek şehitlik demek. Bizler dernek yönetimi olarak Kırşehir'de şehit yakınları ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.