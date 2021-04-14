Şehirleri imar kadar aileyi ihya da önemli

Hasan Eğrigöz Ankara

Son yıllarda batının dayattığı yasaların hedef almasıyla aile kurumu zedelenmeye başladı. Aile içi anlaşmazlıkların neticesinde boşanmalar artmaya devam ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Şanlıurfa’da boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için hazırlanan “Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi” geçtiğimiz hafta lansman toplantısı yapılarak hayata geçirildi.

“Sadece şehirleri imar etmekle yetinmiyoruz”

Projenin detaylarını gazetemiz Akit’e anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “‘Kadın ve Aile Hizmetleri’ adı altında bir daire başkanlığı kurmamız şehrimizde aile ve ailenin sağlıklı yaşamasına çok büyük önem vermemizdendir. Çünkü aile başta olmak üzere dolaylı olarak da toplumları derleyen, toplayan hep kadınlar olmuştur. Bizler sadece yol yapmakla, park yapmakla şehirleri imar etmekle yetinmiyoruz. Bir şehrin mimarisi, altyapısı, ulaşımı, parkları istenilen düzeyde olsa da, bireyler bu şehirde yaşarken mutlu değilse bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya, bu farkındalıkla yaklaşıyoruz. Aile kurumu, hem birey, hem de toplum için hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Neslin devamı ancak evlilikle mümkün”

Ailenin önemine dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, “İnsanın mutlu ve huzurlu olması ve neslinin devamı, ancak evlilikle mümkün olabilmektedir. Bu sebeple dinimizde evlilik kurumuna yönelik çok sayıda hüküm ve prensipler yer almış ve evlilik teşvik edilmiştir. Kur’an’da en detaylı anlatılan konular; evlenme, boşanma ve aile fertlerinin görev ve sorumluluklarıdır. Çünkü aile kurumu, hem birey, hem de toplum için hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“Evlilik kadar, evliliği sürdürmek de önemli”

“Evlilik ve aile hayatı ne kadar önemli ise bunları sürdürmek de bir o kadar önem arz etmektedir” diyen Beyazgül, şöyle devam etti: “Bunun için de erkeklerin eğitimi kadar kadınlarımızın da eğitimi çok önemli. Kadınları eğitenler, nesilleri eğitmiş demektir. Bu nedenle Mutlu Evliliğe İlk Adım Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere ilişkin seminerlerin yaygınlaştırılması konusunda eğitime katılan uzmanlarımıza ve bizlere büyük görev düşmektedir. Bizler, kadını her zaman ve her zeminde, baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız.”