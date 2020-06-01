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Aktüel

Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi, Silivri Gümüşyaka’da trafik yoğunluğu oluştu

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 00:54:38 -
Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi, Silivri Gümüşyaka’da trafik yoğunluğu oluştu

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da trafik yoğunluğu oluştu.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı ve Şehirler arası seyahat kısıtlaması kararı alınmıştı. Bugün saat 24.00 itibari ile kısıtlamalar sona erdi. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da trafik yoğunluğu oluştu.

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