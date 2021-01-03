Şehirler arası otobüs yolcusu 2020'de yüzde 60 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şehirler arası otobüs yolcu sayısının oldukça etkilediğini belirterek, "2020 yılında şehirler arası yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 60 azaldı." dedi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte birçok önlemin alındığını anımsattı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre şehirler arası seyahat sınırlaması getirildiğini hatırlatan Özcan, "Kovid-19 önlemleri kapsamında yeniden başlayan seferler, yüzde 50 kapasiteyle yapıldı. Yolcu sayımız pandemiyle birlikte azaldı." diye konuştu.

Özcan, şehirler arası yolculuğun izne tabi olduğu dönemde sefer sayısının günlük 30'lara indiğini ve kısıtlamanın kaldırılmasıyla günlük seferlerin 1200'e kadar çıktığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Otobüs seferlerimiz bayağı düştü. Yılbaşından kısa bir süre önce seferler azaldı. Yılbaşı hareketliliğiyle birlikte sefer sayısı 500'e kadar çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaların olduğu günlerde ise günlük sefer sayısı 100'lere kadar düşüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şehirler arası otobüs yolcu sayısını oldukça etkiledi. 2020 yılında şehirler arası yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 60 azaldı. Önceden kış aylarında en düşük tam kapasiteli 1500 sefer yapıyorduk ama şimdi yüzde 50 kapasiteyi bile dolduramıyoruz. Firmaların salgın dönemindeki zararının azalması için yeniden tam kapasiteyle hizmet vermesi gerekiyor."

- "Otogar içindeki restoran ve kafeteryaların açılmasını talep ediyoruz"

Kovid-19 önlemleri kapsamında şehirler arası duraklarda restoranların açık olduğunu belirten Özcan, "Otogarlarda restoranlar salgın önlemleri kapsamında kapalı. Çocuklu aileler geldiği zaman dışarda soğukta bekliyor ve bu durumdan rahatsız oluyor. Bu nedenle en azından otogar içinde bulunan restoran ve kafeteryaların açılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, köprü ve otobanlarda yılbaşından itibaren yeni tarifelerin uygulanmaya başlandığını ve bundan dolayı otobüs bilet fiyatlarına bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.



