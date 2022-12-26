  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehirde yağmurdan etkilenen aileler taziye evine yerleştirildi
Aktüel

Şehirde yağmurdan etkilenen aileler taziye evine yerleştirildi

Şanlıurfa'da sağanaktan etkilenen 90 kişi kaymakamlık tarafından taziye evine yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 23:40:00 -
Şehirde yağmurdan etkilenen aileler taziye evine yerleştirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sağanaktan etkilenen 90 kişi kaymakamlık tarafından taziye evine yerleştirildi.

Hürriyet Mahallesi'nde çadırlarda yaşayan 70 kişilik 13 aile ile Öncül Mahallesi'nde evleri zarar gören 20 kişi Akçakale Kaymakamlığınca taziye evine taşındı.

Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar'ın talimatıyla yağmurdan etkilenen 90 kişi, Akçakale Belediyesi'ne ait araçlarla taziye evine getirilen ailelere, yemek, soba ve battaniye temin edildi.

Bu arada Yenişehir Mahallesi'nde yağmur dolayısıyla kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23