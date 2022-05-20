Şehirde tepki çeken görüntü!
Antalya-Manavgat'ta, orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi tepki çekti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen sene temmuz ayında başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı.
7 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrasında bölgede zarar gören evler ve iş yerleri yıkıldı. Yerine yenilerinin yapılması için proje başlatıldı.
Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü. Çevrede yaşayanlar, bazı kişilerin, yangında zarar gören evlerini yıktıktan sonra ortaya çıkan molozları bu bölgelere döktüklerini öne sürdü.