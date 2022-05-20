  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şehirde kar ve yoğun tipi!
Aktüel

Şehirde kar ve yoğun tipi!

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:39:00 -
Şehirde kar ve yoğun tipi!

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Şehirde etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasını sağladı.

Rüzgarla etkisi artıran ve yer yer tipiye dönen yağış, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımın kontrollü ilerlemesine neden oldu.

Jandarma ekipleri araçların yolda kalmaması için söz konusu kara yoluna giden Ardahan merkeze bağlı Yokuşdibi köyü mevkisinden tır geçişlerine izin vermiyor.

Tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alan ve kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlayan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay