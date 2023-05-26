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Gündem Şehirde DAEŞ ve PKK operasyonu! Enselendiler
Gündem

Şehirde DAEŞ ve PKK operasyonu! Enselendiler

Yeniakit Publisher
2023-05-26 18:17:00 -
Şehirde DAEŞ ve PKK operasyonu! Enselendiler

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği iki ayrı operasyonda 2 DAEŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi ile 1 PKK’lı terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olan 2 DAEŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 DAEŞ Silahlı Terör Örgütü üyesinden birinin örgütün internet sorumlusu diğerinin de örgüt içinde faaliyetleri bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 DAEŞ'li teröristin TEM Şube’de sorgusu devam ediyor.

TEM ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise PKK-KCK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG Silahlı Terör Örgütünün sözde saha uzmanı olan 1 terörist kıskıvrak yakalandı. TEM ekibinin fiziki ve teknik takibinde olan PKK’lı terörist TEM Şubesindeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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