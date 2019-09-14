0553 313 94 23

Şehir Hatları, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz hizmet verecek

Şehir Hatları'nın 16 Eylül Pazartesi başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak kış tarifesi kapsamında, 24 hatta günlük ortalama 682 sefer düzenlenecek- Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz vapur seferleri başlatılacak

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
Şehir Hatları, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları'nın kış tarifesi kapsamında, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz sefer düzenlenecek.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

Beşiktaş ve Eminönü'nden Adalar seferleri kış tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü-Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz-Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer-Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek.

İstanbul'un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 sefer gerçekleştirecek.

- "Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısını kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz"

Adalar'ın ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda, seferler sıklaştırıldı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş konuya ilişkin, "Çalıştayda gündeme gelen önerileri araştırma sözü vermiştik. Kış tarifesi ile İstanbul-Adalar arasında yapılan mevcut seferlerimizi artırıyoruz. Yine geç sefer uygulamasını geliştirerek Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısını kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi

Şehir Hatlarının 3,5 aylık yaz döneminde 2018 yazına göre yolcu sayısında yüzde 11 artış görüldü. Şehir Hatları, yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:13
  1. Adalar
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. kış tarifesi
  4. Şehir Hatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van TSO’da ‘U-ETDS Programı’ anlatıldı
    1. Van TSO’da ‘U-ETDS Programı’ anlatıldı
    2. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    3. Ürgüp Belediyesi’nden okullara geri..
    4. Aydın Kalkan: ”Üniversitelerde..
    5. Ayda 5 bin 111 ton ambalaj atığı
    6. Konya’da otomobil takla attı: 3 yaralı
    7. Serkan Reçber, Süper Lig ekibiyle..
    8. 12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
    9. POMEM özel harekat kadın polis alımı..
    10. Malezya'daki "İllüzyonlar Müzesi" ilgi..
    11. Potada dünyanın en büyüğü belli oluyor
    12. PAEM komiser yardımcısı alımı..
    13. Kaymakam Çam aşure programına katıldı
    14. ASELSAN, anti-İHA sistemiyle hedefleri..
    15. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından..
    16. Kopan elektrik nakil kabloları yangına..
    17. Palabıyık'tan Türkiye tarihine geçen..
    18. Ağaç dalları devrildi, otomobiller..
    19. SİHA'lar petrol şirketi Saudi..
    20. "Ticaret savaşları yerli ve milli..
    21. 10 dakikada 200 kilo ceviz kabuğu..
    22. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    23. İsveç’te şiddetli patlama: 2 yaralı
    24. Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik..
    25. (Özel) İntihar eden kadının eşi konuştu
    26. Ege yöresi yemekleri Kayseri’de ilgi..
    27. Başkan Rasim Arı, mahalle muhtarları..
    28. Sisi’nin yolsuzluğu deşifre oldu
    29. Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye..
    30. "Verim ve kaliteli ürün için..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”