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Şehir hastanesi 9 ayda 1 milyonu aşkın insana şifa dağıttı

Manisa'da hizmet vermeye başlayan Manisa Şehir Hastanesi, 9 ayda 1 milyon 53 bin 134 hastaya sağlık hizmeti sundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08
Şehir hastanesi 9 ayda 1 milyonu aşkın insana şifa dağıttı

Hastane yönetimi, düzenlenen basın toplantısıyla, 558 yataklı hastanenin verdiği hizmetleri ve hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıda konuşan Başhekim Serkan Saka, hasta ve hasta yakınlarına kaliteli, konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunmayı, hastalar ve çalışanlar için ilk tercih edilen kurum olmayı ilke edinerek yola çıktıklarını söyledi.

Saka, kamu-özel sektör toplam 2 bin 38 çalışanları olduğunu belirterek, 31 Temmuz itibarıyla poliklinikler ve acil servisten 1 milyon 53 bin 134 hastaya sağlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Taş kırma, nöroloji ikinci basamak yoğun bakım, koroner yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve nükleer tıp birimini kısa süre önce aktif hale getirdiklerini dile getiren Saka, obezite merkezi, radyasyon onkolojisi ve geleneksel tamamlayıcı tıp bölümünü hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

"Ekstra hiçbir ücret alınmıyor"

Saka, toplumda şehir hastanelerinin ücretli olduğuna ilişkin yanlış bir algı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz şehir hastanesi olarak geçiyoruz ancak devlet hastanesiyiz. Ekstra hiçbir ücret alınmıyor. Ne oda için, ne ameliyat için, ne de işlem için hiçbir ücret alınmıyor. Hala burası için ücretliymiş gibi bir algı var. Otopark hizmetimiz ücretsiz, ancak insanlarımız hala araçlarını dışarıya bırakıyor. Biz ücretsiz bir devlet hastanesiyiz."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08
  1. Serkan Saka
  2. Manisa Şehir Hastanesi

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