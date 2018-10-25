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Şehir hastaneleri tek tek hizmete giriyor! Dünya örnek alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “En büyük rüyam” dediği 34 şehir hastanesinden 6’sı hizmete girerken, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. Bu hastaneler pek çok ülke tarafından model alınıyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:23
Şehir hastaneleri tek tek hizmete giriyor! Dünya örnek alıyor

Türkiye’nin yüz akı olan şehir hastanelerinin sayısı devamlı artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önem verdiği ve en büyük rüyası olarak nitelendirdiği bu hastaneler Avrupa ülkelerine de örnek oluyor.

Romanya’dan talep var

Romanya Ekonomi Bakanı Eugen Teodorovici, Türkiye temasları dahilinde incelemelerde bulunduğu Mersin Şehir Hastanesi’nin aynısını Köstence’de kuracaklarını açıkladı.

Teodorovici, projeyi ele almak ve uygulamak için heyet görevlendirdiklerini dile getirdi. 5 milyar dolar yatırım yapılan şehir hastaneleri KKTC tarafından da yakından takip ediliyor.

Hedef 40 bin yatak

Toplam 34 şehir hastanesiyle 40 bin yatak hedefinin yakalanması hedefleniyor. Şu ana kadar 6 bin 750 yataklı 6 şehir hastanesi hizmete sunuldu. Yakında bunlara Ankara Bilkent, Manisa ve Eskişehir şehir hastaneleri eklenecek. 2017’de Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’da toplam 4 bin 74 yataklı 4 şehir hastanesi açıldı. 2018’de ise Kayseri ve Elazığ’da 2 bin 645 yataklı 2 hastane devreye girdi.

Dolulukta adana lider

Şu aşamada Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana’da hizmet veren şehir hastaneleri talep görüyor. Doluluk oranı yüzde 90’ı geçti.  Bu anlamda başı Adana çekiyor.

Açılışlar art arda gelecek

Yüzde 40’ı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi bin 875 yataklı, Kocaeli Şehir Hastanesi bin 180 yataklı, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi 2 bin 682 yataklı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yataklı olacak. Bin 700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi ise 2021’de açılacak.

Buralarda inşaat devam ediyor

İstanbul Üsküdar Şehir Hastanesi, İstanbul Bakırköy Şehir Hastanesi, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi,  İstanbul Fatih Sultan Mehmet Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi, İzmir Güney Tepecik Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Ankara Sincan Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Hastanesi, Trabzon Fatih Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, Diyarbakır Yenişehir Şehir Hastanesi, Diyarbakır Karapınar Şehir Hastanesi, Bolu Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor.

Dirlik sistemini hatırlatıyor

Şehir hastaneleri kamu ve özel sektör ortaklığı modeli (Public Private Partnership-PPP) ile yapılıyor. Model kamu kurumlarının imkânlarından ve deneyimlerinden, şirketlerin birikiminden yararlanılarak proje ortaya koyulmasını öngörüyor. PPP, Osmanlı Devleti tarafından uygulanan dirlik sistemini andırıyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:23
  1. Yozgat
  2. Şanlıurfa
  3. Trabzon
  4. Tekirdağ
  5. Samsun
  6. Kahramanmaraş
  7. Manisa
  8. Kayseri
  9. Isparta
  10. Eskişehir
  11. Elazığ
  12. Diyarbakır
  13. Denizli
  14. Bolu
  15. Ankara
  16. Adana
  17. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  18. Romanya Ekonomi Bakanı Eugen Teodorovici
  19. Mersin Şehir Hastanesi
  20. KKTC
  21. Gaziantep Şehir Hastanesi
  22. Kocaeli Şehir Hastanesi
  23. İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
  24. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
  25. Public Private Partnership-PPP

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