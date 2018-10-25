Şehir hastaneleri tek tek hizmete giriyor! Dünya örnek alıyor

Türkiye’nin yüz akı olan şehir hastanelerinin sayısı devamlı artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önem verdiği ve en büyük rüyası olarak nitelendirdiği bu hastaneler Avrupa ülkelerine de örnek oluyor.

Romanya’dan talep var

Romanya Ekonomi Bakanı Eugen Teodorovici, Türkiye temasları dahilinde incelemelerde bulunduğu Mersin Şehir Hastanesi’nin aynısını Köstence’de kuracaklarını açıkladı.

Teodorovici, projeyi ele almak ve uygulamak için heyet görevlendirdiklerini dile getirdi. 5 milyar dolar yatırım yapılan şehir hastaneleri KKTC tarafından da yakından takip ediliyor.

Hedef 40 bin yatak

Toplam 34 şehir hastanesiyle 40 bin yatak hedefinin yakalanması hedefleniyor. Şu ana kadar 6 bin 750 yataklı 6 şehir hastanesi hizmete sunuldu. Yakında bunlara Ankara Bilkent, Manisa ve Eskişehir şehir hastaneleri eklenecek. 2017’de Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’da toplam 4 bin 74 yataklı 4 şehir hastanesi açıldı. 2018’de ise Kayseri ve Elazığ’da 2 bin 645 yataklı 2 hastane devreye girdi.

Dolulukta adana lider

Şu aşamada Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana’da hizmet veren şehir hastaneleri talep görüyor. Doluluk oranı yüzde 90’ı geçti. Bu anlamda başı Adana çekiyor.

Açılışlar art arda gelecek

Yüzde 40’ı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi bin 875 yataklı, Kocaeli Şehir Hastanesi bin 180 yataklı, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi 2 bin 682 yataklı, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yataklı olacak. Bin 700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi ise 2021’de açılacak.

Buralarda inşaat devam ediyor

İstanbul Üsküdar Şehir Hastanesi, İstanbul Bakırköy Şehir Hastanesi, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi, İzmir Güney Tepecik Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Ankara Sincan Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Hastanesi, Trabzon Fatih Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, Diyarbakır Yenişehir Şehir Hastanesi, Diyarbakır Karapınar Şehir Hastanesi, Bolu Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor.

Dirlik sistemini hatırlatıyor

Şehir hastaneleri kamu ve özel sektör ortaklığı modeli (Public Private Partnership-PPP) ile yapılıyor. Model kamu kurumlarının imkânlarından ve deneyimlerinden, şirketlerin birikiminden yararlanılarak proje ortaya koyulmasını öngörüyor. PPP, Osmanlı Devleti tarafından uygulanan dirlik sistemini andırıyor.