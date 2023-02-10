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Yerel Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...
Yerel

Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...

Mardin'in Kabala (Kubala) Beldesi adeta koca şehirlerle, yardımda yarışıyor. Arap kökenli vatandaşlardan müteşekkil Kabala'da, Kahramanmaraş merkezli depremde büyük felaketi yaşayan depremzedelere 20 TIR yardım toplandı. Belde sakinleri hedeflerinin 25 TIR'lık yardım olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 09:49:00 - 2023-02-10 09:53:29

Mardin'in Kabala (Kubala) Beldesi adeta koca şehirlerle, yardımda yarışıyor. Arap kökenli vatandaşlardan müteşekkil Kabala'da, Kahramanmaraş merkezli depremde büyük felaketi yaşayan depremzedelere 20 TIR yardım toplandı. Belde sakinleri hedeflerinin 25 TIR'lık yardım olduğunu söyledi.

Bölgede vatansever ve duyarlı tutumuyla bilinen Mardin'in Arap kökenli Kabala beldesi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlar için kolları sıvadı. Beldede 20 TIR dolusu yardım toplandı. Yardım çalışmalarına devam eden Kabalalılar hedeflerinin 25 TIR'lık yardım olduğunu söyledi.

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