Şehidin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyindeki Metina bölgesinde Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ı şehit eden 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, teröristlerin, Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği bölgede Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz” ve “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerine yer verildi.