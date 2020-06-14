Şehidin ismi bu parkta yaşayacak

2015 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Er Harun Aslan’ın ismi, memleketi Develi’de bir parka verildi.

Develi Belediyesi 2015 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Er Harun Aslan’ın adını Fatih Mahallesi’nde bulunan bir parka verdi. Şehit Harun Aslan’ın babası İhsan Arslan, “Develi Belediye’mizin şehitler için vermiş olduğu değer bu yapılan tabeladan anlaşılıyor. Öncelikle Kaymakamımız Murat Duru, Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar ve emeği geçen bütün arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Beni biraz daha duygulandırdı. Muhtarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi de elinden gelen gayreti gösterdi. Vatandaşlarda sağ olsunlar, hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Erol Gezgeç ise, “Şehidimize önem verdiğiniz için teşekkür ederim. Emeği geçen bütün vatandaşlardan Allah razı olsun. Başkanımdan, Kaymakamım Murat Duru’dan ve çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.