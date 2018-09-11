Şehidin eşinden yürekleri yakan paylaşım

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan, eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarını tekrardan tek başına çektirdi.

BİR YIL ÖNCESİ, BİR YIL SONRASI

Gamze Mehmethan, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü:

''Çekim yaptığımız bu evi tamamen kapatmışlardı. Duvarından atlayıp girdim içeri. Anılarımızı yaşamaya hiç bir şey engel değil. Bir yıl öncesi/ bir yıl sonrası.''

YENİ EVLİYDİ

Fatih Mehmethan, 27 Ocak 2018'de Afrin'de şehit düşmüştü. Şehit düştüğünde eşiyle evliliklerinin daha ilk aylarını yaşıyorlardı.

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA KARŞILAMIŞTI

Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşılamış ve "Kalk da bana gel." diye seslenmişti.