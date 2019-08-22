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Şehidin adı Yeşilyurt’taki parka verildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Karakavak Mahallesindeki dört dönümlük alan üzerine kent kimliğine artı değerler katacak şekilde projelendirilen, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasını protesto ederken şehit düşen Engin Tilbaç’ın adının verildiği nezih ve modern bir park alanı inşa edeceklerini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Şehidin adı Yeşilyurt’taki parka verildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Karakavak Mahallesindeki dört dönümlük alan üzerine kent kimliğine artı değerler katacak şekilde projelendirilen, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasını protesto ederken şehit düşen Engin Tilbaç’ın adının verildiği nezih ve modern bir park alanı inşa edeceklerini söyledi.


Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle birlikte park alanında başlatılan çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride kalan beş yıllık dönemde hizmete sundukları park alan sayısını Şehit Engin Tilbaç parkıyla 104’e çıkartacaklarını ifade etti.


Karakavak mahallesinde hizmete sunacakları park alanına ismini verdikleri Şehit Engin Tilbaç’ın ismini yaşatıp, gelecek nesillere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Çınar, “Hızla gelişen ve nüfusu artan Karakavak mahallemize yaptığımız ziyaretler esnasında muhtarımız ve vatandaşlarımız park yapılmasını talep etmişlerdi. Mahallemizin olduğu bölge çok hızla geliştiği ve büyüdüğü içinde burada yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri alana ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Yaptığımız teknik incelemelerin ardından daha önce park alanı olarak kullanılmasına rağmen niteliksiz bir görüntüye ulaşan buradaki dört dönümlük alan üzerine her yönüyle modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip güzel bir park alanı kazandıracağız. Parkımıza 15 Temmuz Darbe Kalkışmasını protesto ederken şehit düşen kahraman evladımız Engin Tilbaç’ın adını verdik, böylelikle şehidimizin ismini burada yaşatıp, gelecek nesillere taşımış olacağız. Diğer tüm sosyal yaşam alanlarımızda olduğu gibi burada hizmete sunacağımız park alanımızda mahallemizin sosyal yaşam kültürüne farklı bir güzellik katacaktır. Sosyal donatılarıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek şekilde tasarımı yapılan parkımız içerisinde büfe, basketbol sahası, çocuk oyun grupları, fıtness aletler, oturma grupları ve yeşil alanlar yer alacaktır. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız buraya gelerek bir yandan spor yaparken, diğer taraftan gönüllerince eğlenebilecekler. İnşaat çalışmalarına başladığımız parkımızı en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.


Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya’nın akciğeri Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına farklı tasarımları ve hizmet alanlarına sahip sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin genelinde mevcut parklarımızı yenilerken, yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni yaptığımız parkların daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için dikkat çekici ve farkındalık yaratan projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz park alanlarımız gelişen ve kalkınan Yeşilyurtumuzun yüz akı olmuştur, bundan sonra ki projelerimizde aynı hedef doğrultusunda hayata geçecektir” dedi.


Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör’de, mahalle kazandırılacak Şehit Engin Tilbaç parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
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