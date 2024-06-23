Şehidimizin yürek yakan vasiyeti yerine getirildi!

Şehidin son isteğini yerine getiren Şahbazlı, Orta Afrika ülkesi Kamerun’un Asiyeba köyünde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz adına su kuyusu açtırdı.

Kuyuya şehit Mehmet Ali Horoz'un adı verildi.

Şehit oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesinden dolayı hem gururlu hem de mutlu olan baba Kalender Horoz, “Oğlumun vasiyetini yerine getiren bütün Müslüman din kardeşlerimden Allah razı olsun. Dünyanın neresinde Müslüman din kardeşim varsa, onun vasiyetini yerine getirdilerse Allah razı olsun. Allah’ım o çocukları susuz bırakmasın, vatansız bırakmasın. Allah onların hayırlarını inşallah kabul eder. Oğlumun vasiyetini yerine getirdikleri için herkese teşekkür ederim” dedi.

Mehmet Ali Horoz şehit olmadan 3 gün önce kaydettiği bir videoda şunları söylemişti:

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“Volkan beni rüyasından görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden.”