Şehidimizin kanı yerde kalmadı! ATAK helikopteri hainleri böyle avladı
Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi" denildi.