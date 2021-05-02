Şehidimizin kanı yerde kalmadı! ATAK helikopteri hainleri böyle avladı

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Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:36:00 - 2021-05-02 15:50:47

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi" denildi.

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