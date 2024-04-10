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Gündem Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-10 17:07:00 - 2024-04-10 18:15:58
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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