Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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