  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehidimizin babasından yürek titreten mesaj
Gündem

Şehidimizin babasından yürek titreten mesaj

PKK'lı alçakların Mardin Derik Kaymakamlığı'na saldırısında şehadete ulaşan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, evladının vefat yıldönümünde mezarı başında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:07:00 - 2020-11-10 15:11:00
Şehidimizin babasından yürek titreten mesaj

Mardin Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk, vefatının 4. yıldönümünde mezarı başında dularla anılıyor.

'Tesellimiz yüce Kur'an'da'

Anadolu Ajansı'na konuşan Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İslam'da şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın çok sevdiği torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da katledilmiştir. İnandığım bir gerçek var. Mahşerde benim çocuğum, hakkını herkesten alacak. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görecek, kim zerre kadar şer yaparsa o da onun karşılığını bulacak.' diyor. Ben buna inanıyorum. O ilahi mahkeme herkesi bekliyor. Yavrumun hiç suçu, haberi yok, elinde silah yok, çatışmaya girmemiş. Onu hiç unutmuyoruz, dua ediyoruz. İnşallah cennette bizi karşılayacak. En büyük tesellimiz budur. Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler ölmez, onlar hayattadır, siz anlamazsınız.' diyor. Bunlar bizi teselli ediyor, bu yönden ayakta duruyoruz."

Kaymakam Safitürk nasıl şehit düştü?

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, kalleş terör örgütü PKK'nın makam odasına el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtalımayan Safıtürk, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybederek şehit oldu. Kaymakam Muhammed Safitürk, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay