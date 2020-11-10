Şehidimizin babasından yürek titreten mesaj

Mardin Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk, vefatının 4. yıldönümünde mezarı başında dularla anılıyor.

'Tesellimiz yüce Kur'an'da'

Anadolu Ajansı'na konuşan Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İslam'da şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'ın çok sevdiği torunu Hazreti Hüseyin Kerbela'da katledilmiştir. İnandığım bir gerçek var. Mahşerde benim çocuğum, hakkını herkesten alacak. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Kim zerre kadar hayır yaparsa onun karşılığını görecek, kim zerre kadar şer yaparsa o da onun karşılığını bulacak.' diyor. Ben buna inanıyorum. O ilahi mahkeme herkesi bekliyor. Yavrumun hiç suçu, haberi yok, elinde silah yok, çatışmaya girmemiş. Onu hiç unutmuyoruz, dua ediyoruz. İnşallah cennette bizi karşılayacak. En büyük tesellimiz budur. Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler ölmez, onlar hayattadır, siz anlamazsınız.' diyor. Bunlar bizi teselli ediyor, bu yönden ayakta duruyoruz."

Kaymakam Safitürk nasıl şehit düştü?

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, kalleş terör örgütü PKK'nın makam odasına el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtalımayan Safıtürk, saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybederek şehit oldu. Kaymakam Muhammed Safitürk, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmişti.