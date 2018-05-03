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Şehidimizin ailesine kara haber ulaştı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in (32) ailesine şehadet haberi verildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:41
Şehidimizin ailesine kara haber ulaştı!

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Erkek'in merkez ilçe Karesi'ye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan annesi Bahriye ile babası Rahim Erkek'e şehadet haberini Vali Ersin Yazıcı verdi. Erkek ailesi taziyeleri kabul ederken, şehidin ailesinin oturduğu sokak ve mahalle meydanındaki kahvehanelere Türk bayrakları asıldı.

Teröristlerin daha önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erkek'in, Selma Erkek ile evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Erkek, yarın cuma namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Yağcılar Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:41
  1. Balıkesir
  2. Cemil Erkek
  3. Afrin şehidi

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