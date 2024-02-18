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Gündem Şehidimize son veda!
Gündem

Şehidimize son veda!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 17:25:00 -
Şehidimize son veda!

Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, son yolculuğuna uğurlandı.

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Salih Ay, memleketi Erzincan'da defnedildi.

Şehit Ay’ın cenaze namazı ikindi namazının ardından Terzibaba Camii'nde kılındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda cami avlusuna taşındı.

 

Şehidin babası Atilla Ay, annesi Mediha Ay ile kız kardeşleri Şükriye ve Nadime Ay tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, dualarla binlerce Erzincanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Bakan Yerlikaya da katıldı!

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, askeri erkan ve binlerce Erzincanlı katıldı.

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