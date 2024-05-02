  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?
Gündem

Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:21:00 -
Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?

Yahudi terör devletinin, Filistin toprağı Kudüs’te işgalci olarak bulunan askerlerine müdahale eden ve bunun neticesinde şehid olan Anadolu Akıncısı Hasan Saklanan’ın cenazesinden hâlen haber yok.

Yahudi terör devletinin, Filistin toprağı Kudüs’te işgalci olarak bulunan askerlerine müdahale eden ve bunun neticesinde şehid olan Anadolu Akıncısı Hasan Saklanan’ın cenazesinden hâlen haber yok.

Muhtelif şehirlerimizde Müslüman milletimiz memleketin itibarını kurtaran Hasan Saklanan için şimdiden gıyabî cenaze namazları kılıyor, Cuma namazı sonrası için de organizasyonlar hazırlıyorlar... Bunların hepsi yerinde ve güzel teşebbüsler; fakat bizim şehidimizin cenazesi nerede?

Dış İşleri Bakanlığı şehidimizin memlekete getirilmesi için gerekli girişimlerde bulundu mu, bulunmadı mı? Bulunduysa neticesi ne oldu, şehidimiz gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek?

Dış İşleri Bakanlığı Suç Duyurusunda Bulundu Mu?

Şehidimizin cenazesinin Türkiye’ye getirilmesinin yanı sıra…

Adalet Bakanlığı, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün, Eski Şehir bölgesi, Es-Sadire kapısı yakınlarında milletlerarası hukuka aykırı bir şekilde işgâlci olarak bulunan bir takım Yahudi askerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Saklanan’ı şehid etmesinden sonra, vatandaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren askerler, onların üstleri ve Netanyahu’ya kadar bunun tüm sorumlularını tesbit edip, Uluslararası Ceza Mahkemesine gerekli başvurularda bulundu mu, bulunamadı mı?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

Millet olarak, ilgili devlet müesseselerinden vatandaşımızın cenazesi ve hukukunun korunmasıyla alâkalı yapılan çalışmalar hakkında sorularımızın cevaplarını bekliyoruz.

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!
Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Gündem

Hamas'tan şehit Hasan Saklanan için taziye mesajı!

Şehid Hasan Saklanan'ın cenazesi derhâl Türkiye'ye getirilmeli!
Şehid Hasan Saklanan'ın cenazesi derhâl Türkiye'ye getirilmeli!

Gündem

Şehid Hasan Saklanan'ın cenazesi derhâl Türkiye'ye getirilmeli!

Şehit Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı!
Şehit Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı!

Gündem

Şehit Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23