Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?

Yahudi terör devletinin, Filistin toprağı Kudüs’te işgalci olarak bulunan askerlerine müdahale eden ve bunun neticesinde şehid olan Anadolu Akıncısı Hasan Saklanan’ın cenazesinden hâlen haber yok.

Muhtelif şehirlerimizde Müslüman milletimiz memleketin itibarını kurtaran Hasan Saklanan için şimdiden gıyabî cenaze namazları kılıyor, Cuma namazı sonrası için de organizasyonlar hazırlıyorlar... Bunların hepsi yerinde ve güzel teşebbüsler; fakat bizim şehidimizin cenazesi nerede?

Dış İşleri Bakanlığı şehidimizin memlekete getirilmesi için gerekli girişimlerde bulundu mu, bulunmadı mı? Bulunduysa neticesi ne oldu, şehidimiz gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek?

Dış İşleri Bakanlığı Suç Duyurusunda Bulundu Mu?

Şehidimizin cenazesinin Türkiye’ye getirilmesinin yanı sıra…

Adalet Bakanlığı, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün, Eski Şehir bölgesi, Es-Sadire kapısı yakınlarında milletlerarası hukuka aykırı bir şekilde işgâlci olarak bulunan bir takım Yahudi askerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Saklanan’ı şehid etmesinden sonra, vatandaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren askerler, onların üstleri ve Netanyahu’ya kadar bunun tüm sorumlularını tesbit edip, Uluslararası Ceza Mahkemesine gerekli başvurularda bulundu mu, bulunamadı mı?

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Millet olarak, ilgili devlet müesseselerinden vatandaşımızın cenazesi ve hukukunun korunmasıyla alâkalı yapılan çalışmalar hakkında sorularımızın cevaplarını bekliyoruz.