Şehid kaymakam gönüllerde yaşıyor

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan Safitürk, HDP’nin belediye imkanlarını terör örgütü için kullandığının ortaya çıkması üzerine Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi. Vatandaşla geliştirdiği sıcak ilişkiler dolayısıyla kısa sürede ilçede sevilen Safitürk, devletin sağladığı imkanları ilçede halkıyla buluşturdu. Makamına yerleştirilen patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düştü. Safitürk için duyulan acı, aradan geçen sürede hiç dinmedi. Adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatıldı, adına turnuvalar, festivaller düzenlendi, fidanlar dikildi.



Hayali gerçek oldu



Safitürk'ün yerine bayrağı gönüllü devralan Kaymakam Hakan Kafkas ile ardından atanan Kaymakam Hicabi Aytemür, bir yandan şehidin Derik'in turizmle anılması ve Derik zeytininin dünyaya tanıtılması hayalini gerçekleştirmek için çalışmalar yaptı, diğer yandan ilçede hazırlanan projeleri birbiri ardına hayata geçirdi. 4 yılda ilçede 750 dekar alana zeytin dikildi. Derik zeytininden elde edilen zeytinyağı Londra’da altın madalyaya, Japonya'da gümüş madalya kazandı. Derikliler de şehit Şafitürk'ü unutmadı. Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim, "Engelli vatandaşlarımıza çok desteği oldu. Ayağı olmayana ayak, gözü olmayana göz oldu. Dışarı çıkamayan vatandaşlarımızı topluma kazandırdı. Onu unutmamız mümkün değil" dedi. Esnaf Şehmuz Güneş, Safitürk'ün, çok sık esnaf ve halkla bir araya geldiğini, sorunları dinlediğini belirterek, “Ömür boyu kalbimizde yaşayacak. Ruhu şâd olsun” dedi.



Zeytin üreticisi Mehmet Demir ise Derik zeytinlerinin tüm dünyadan büyük talep gördüğünü anlatarak, "Rahmetli Kaymakamımızın hayali gerçek oldu. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.



Kimse yanından boş dönmedi



5 çocuk ve 11 torun sahibi vatandaş Zine Erol ise Kürtçe yaptığı açıklamada, 1.5 ay önce dünyaya gelen ikiz torunlarına ‘Muhammed’ ve ‘Fatih’ isimini verdiğini belirterek, “Biz ondan razıydık, Allah da razı olsun. Fakir ve fukaraya çok yardım ederdi. Kimse yanından eli boş dönmezdi. Oğlumdan daha çok seviyordum onu” ifadelerini kullandı.