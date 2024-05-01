Şehid Hasan Saklanan'ın cenazesi derhâl Türkiye'ye getirilmeli!

İşgalci İsrail polisi tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hasan Saklanan'ın cenazesi Yahudi Siyonistlerin elinden alınarak derhâl Türkiye'ye getirilmelidir. Bu iş Diyanet İşleri yahut Dış İşleri bakanlığı, her kimin sorumluluğundaysa derhâl harekete geçilmeli ve şehit vatandaşımız zaman kaybetmeksizin Türkiye’ye ulaştırılmalıdır.

Kudüs'te bir işgalci İsrail polisini yaralayan Tükiye vatandaşı Hasan Saklanan, işgalciler tarafından olay yerinde defalarca vurularak şehit edildi. Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın 34 yaşında olduğu ve Kudüs'e Ürdün üzerinden turistik vizeyle gittiği öğrenildi.

CENAZE TÜRKİYE'YE GETİRİLMELİDİR

Kudüs'te bugün bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla işgalci İsrail polisi tarafından şehit edilen 34 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hasan Saklanan'ın cenazesi Yahudi Siyonistlerin elinden alınarak derhâl Türkiye'ye getirilmelidir. Bu iş Diyanet İşleri yahut Dış İşleri bakanlığı, her kimin sorumluluğundaysa derhâl harekete geçilmeli ve şehit vatandaşımız zaman kaybetmeksizin Türkiye’ye ulaştırılmalıdır.

Bununla beraber, şehidimiz Türkiye’ye geldikten sonra cenaze namazı için Ayasofya-i Kebir Camii tahsis edilmesi son derece yerinde bir hareket olacak, milletimiz de olması gerektiği şekilde bu cenaze namazına iştirak edecektir.

Allah rahmet eylesin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Baran Haber