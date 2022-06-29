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Gündem Şehadetinin 97. yılında İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
Gündem

Şehadetinin 97. yılında İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

CHP zulmüne maruz kalan ve 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said şehadetinin 97. yıldönümünde rahmet ve dualarla anılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:46:00 -
Şehadetinin 97. yılında İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

HABER MERKEZİ

İslâm’ı kendisine rehber edinerek zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said son devrin önde gelen din mazlumlarından biri oldu. Bölgesinin önemli İslam alimlerinden olan Şeyh Said CHP zulmüne karşı boyun eğmediği için 29 Haziran 1925’te idam edilmişti. İnandığı gibi yaşayan ve bu uğurda mücadele eden Şeyh Said’in maruz kaldığı üzücü muamele halen yüreklerin sızlamasına vesile oluyor.

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Yorumlar

Ali Nihat çelik

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabb'im şehadet ini kabul etsin. özlem ve hasretle anıyoruz. ruhun şad olsun büyük insan.

nihat

kılıçtaroğlu ve ip'in başı milletten özür dileyecekler mi? ama onlar şuurunu kaybetmiş fetoculardır. fetonun iç çamaşırlarını yaladılar ve kokladılar bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Allah sonlarını getirecek inşaallah.
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