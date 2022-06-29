Şehadetinin 97. yılında İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
CHP zulmüne maruz kalan ve 1925 yılında idam edilen İslâm alimi Şeyh Said şehadetinin 97. yıldönümünde rahmet ve dualarla anılıyor.
HABER MERKEZİ
İslâm’ı kendisine rehber edinerek zulümlere boyun eğmeyen Şeyh Said son devrin önde gelen din mazlumlarından biri oldu. Bölgesinin önemli İslam alimlerinden olan Şeyh Said CHP zulmüne karşı boyun eğmediği için 29 Haziran 1925’te idam edilmişti. İnandığı gibi yaşayan ve bu uğurda mücadele eden Şeyh Said’in maruz kaldığı üzücü muamele halen yüreklerin sızlamasına vesile oluyor.