Şeftalinin hiç duyulmamış faydaları: Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenliyor!

Yaz aylarının ev sevilen meyvelerinden olan şeftali düzenli tüketildiğinde içerdiği vitamin, mineral, antioksidan ve diğer besleyici öğeleriyle pek çok sağlık sorununa iyi geliyor, pek çoğunu da önlüyor.

Şeftalinin Faydaları Nelerdir?

İçerisinde potasyum, magnezyum, kalsiyum, bakır ve çinko oldukça fazla miktarda bulunmaktadır.

Özellikle romatizmal ağrılar için oldukça faydalı bir meyvedir.

Ayrıca mide kramplarına da iyi gelmektedir.

Depresyonu ve stresi de azaltmaktadır.

Görme duyusunu geliştirmektedir ve gece körlüğü denilen hastalıklara da şifa olmaktadır.

Akciğer, prostat ve kolon kanseri gibi birçok kanser türüne karşı oldukça koruyucudur.

İçerisinde bulunanlar sayesinde katarakt hastalığına yakalanma riskini de azaltmaktadır.

Sindirim sistemini rahatlatmaktadır. Ayrıca yiyeceklerin hazmını da kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca böbreklerde bazı sebeplerden dolayı oluşan taşların oluşmasını engellemektedir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Mide de oluşan gastrite karşı da koruma sağlamaktadır.

Lif açısından oldukça zengin olan bir meyvedir. Lif sayesinde bağırsakların iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bu sayede Kabızlık gibi sorunların giderilmesini sağlamaktadır. Ayrıca lif açısından zengin olduğu için tok tutar ve zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

Demir eksikliğinden dolayı oluşan anemi yani kansızlığa kaşı da iyi gelmektedir.

Özellikle şeftali kalp sağlığı için oldukça faydalıdır.

Astıma, öksürüğe ve bronşite karşı şeftali oldukça etkilidir.

Şeftalinin diğer özelliği ise yüksek tansiyona karşı koruma sağlamasıdır.

Ağız kokusu da girmektedir.

Gut hastalığına karşı da iyi gelmektedir.

Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Bağırsakları da rahatlatmaktadır.

Hatta basur tedavisinde de şeftalinin çekirdeği kullanılmaktadır.

Kolesterolün dengelenmesini de sağlamaktadır.

Ayrıca böbrek rahatsızlığına karşı da oldukça faydalıdır.

Şeftali nerelere kullanılır?

Bebeklere mama olarak tercih edilmektedir.

Tatlılarda ve pastalarda kullanılmaktadır.

Reçeli de yapılmaktadır.

Meyve olarak tercih edilmektedir.

Kurumuş hali de kullanılmaktadır.

Özellikle fazla tüketildiği zaman ishal yapma durumu da olduğu için dikkatli kullanılmaktadır.