Şeftali tüketmek neden bu kadar önemli? İşte, şeftalinin yararları

Tüm dünyaya Çin’den yayıldığı düşünülen şeftali ülkemizde Bursa ve Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. İçerdiği lif nedeniyle bağırsak sağlığı için son derece önemli olan şeftalini Uzak Doğu'da uzun yaşamın sırrı olarak gösterilir. Peki, nedir şeftalinin faydaları?

Vitamin deposu

Şeftali iyi bir lif kaynağıdır. Bu lezzetli meyve A, B, C, E ve K vitamini yönünden zengindir. Magnezyum, folat ve demir yönünden zengin olan şeftali çocuklar ve gebeler için son derece faydalıdır.

Sindirim dostu

Orta boy bir şeftali yaklaşık 2 gram lif içerir. Lif ise bağırsak sağlığı için son derece kıymetlidir. Bu nedenle bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını arzu ediyorsanız; yaz mevsiminde günde bir adet şeftali tüketebilirsiniz.

Sağlıklı cildin anahtarı

Yapılan çalışmalar şeftalinin cilt sağlığı için çok faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle birçok kozmetik markası nemlendirici kremlerde şeftali kullanıyor.

Kalp dostu

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde şeftali yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

Anti-kanser ürünü

Şeftali birçok kanser çeşidine karşı yararlı bileşikler içerir. Özellikle şeftalinin meme kanserine karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidanlar bakımından zengin olan şeftali, bağışıklık sisteminin gelişmesi için yardımcı olur.

Kan şekerini dengeler

Ölçülü tüketildiğinde şeftali kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.