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Gündem Sefo nasıl bu hale geldi?
Gündem

Sefo nasıl bu hale geldi?

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:05:00 -
Sefo nasıl bu hale geldi?

Yularını batının tuttuğu seküler bağnazlar mütedeyyin gençleri hedef almaya devam ederken, laikçilerin istediği yaşam tarzına kapılan müslümanlara bir yenisi daha eklendi.

Müslüman Türklerin dışarıdan yıkılamadığını anlayan batının son yüz elli yıldır uyguladığı taktik, kültürümüzü yok edip milli kimliğimizi avrupalılara benzetmek oldu. Bu uğurda Türklere dışarıdan saldırmayı bırakan batılılar, içimizdeki yardakçıları eliyle gençleri zehirlemek için ellerinden geleni ardına koymadı. 

Seküler bağnazların oyununa gelip dünyalık kazanma uğruna yaşam tarzını laikçilere benzetenlerden biri de rap müzik ile uğraşan Sefo oldu. Gerçek ismi Seyfullah Sağır olan 1998 doğumlu şarkıcı, İskoçya’da giydiği etek ile poz vermiş ve tepkilere neden olmuştu. 

İmam hatipli çıktı 

Sefo katıldığı bir radyo yayınında Samsun İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu söyledi. İslam’ın 5 şartını eksiksiz söyleyen Sefo, cuma namazlarını kaçırmadığını da belirtti. Gusül abdestinin nasıl alınacağını da anlatan genç şarkıcı, “Vücutta ilk önce ağız çalkalanır, sonra burun. Geniz yanacak. Hani vücudunda su her yere değecek. İğne ucu kadar bile küçük bir yere bile değecek. Bence bu hani tamamen temizlik. Güzelce yıkandıktan sonra guslün olduğunu düşünüyorum. Ramazan programına döndü ama. Ayrıca cumalara gitmeye de çalışıyorum. Ama kaçırdıklarım oluyor. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii...” ifadelerini kullandı. 

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meleknur

İMAM HATİP E HERKES GİDER. İMAM HATİP ADAM OLMAYAN HİÇ KİMSEYİ ADAM ETMEZ! ERKEKLİĞİ KENDİNE YAKİŞTİRMAYAN, KENDİNE ÇOK YAKIŞMIŞ ETEĞİ GİTMEYE DEVAM EDER. TÜTMÜŞ

etek giyenler iskoç eteği

Ertuğrul Özkök ve Mehmet Yakup Yılmaz Güneri Civaoğlu CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU serkan keskin .rahmi koç
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