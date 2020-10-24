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Aktüel Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'deki sel mağdurlarına gıda ve temizlik malzemesi yardımı
Aktüel

Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'deki sel mağdurlarına gıda ve temizlik malzemesi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:52:05 -
Şefkat Yolu Derneğinden Senegal'deki sel mağdurlarına gıda ve temizlik malzemesi yardımı

DAKAR (AA) - Şefkat Yolu Derneği, Senegal'de eylülde yaşanan sel felaketinden etkilenenlere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Şefkat Yolu Derneği, başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan ve geçen ay etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan Keur Massar banliyösünde, 180 aileye 1 ay yetecek gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı.

Dernek, Khombole kentinde de yerel yetkililer ve bölge halkının katılımıyla su kuyusu açtı.

Dernek Başkanı Abdullah Emin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçen Senegal halkına destek olmak istediklerini belirtti.

Koç, "Her zaman Senegalli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların ihtiyaçlarını az da olsa karşılamanın mutluğunu yaşamak bizim için çok önemli. Kardeşlerimizin gönüllerinde ve dualarında yer almak en büyük arzumuz. Allah bizleri afetlerden korusun." dedi.

- 6 kişi yaşamını yitirmişti

Senegal'de geçen ay etkili olan aşırı yağışlarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkent Dakar, Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis, Louga kentleri ve banliyölerinde birçok ev ile iş yeri sel nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Dakar'ın banliyösü Keur Massar'da ise sel felaketinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen bazı bölgeler halen su altında bulunuyor.


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