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Yerel ‘Şefkat Kelebekleri’ için imzalar atıldı
Yerel

‘Şefkat Kelebekleri’ için imzalar atıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ‘Şefkat Kelebekleri’ projesi protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 10:53:00 -
‘Şefkat Kelebekleri’ için imzalar atıldı

 Dursun Suna  Niğde 

10 oturumdan oluşturulması planlanan projenin imzaları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca arasında atıldı. Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez Çocuk Destek Merkezinde yaşamlarını sürdüren kız çocuklarına yönelik psikolojik güçlendirme uygulaması eğitimleri verilecek.

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