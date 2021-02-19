‘Şefkat Kelebekleri’ için imzalar atıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında ‘Şefkat Kelebekleri’ projesi protokolü imzalandı.
Dursun Suna Niğde
10 oturumdan oluşturulması planlanan projenin imzaları Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca arasında atıldı. Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez Çocuk Destek Merkezinde yaşamlarını sürdüren kız çocuklarına yönelik psikolojik güçlendirme uygulaması eğitimleri verilecek.