Ahlaksızlığın tavan yaptığı dizileri, gencimizden yaşlısına, kadınından erkeğine çocuğundan ergenine ne yazık ki büyük bir tehlike arz etmekte. Dizlerdeki gayri meşru ilişkilerin aşk-sevgi kavramlarının arkasına sığınarak ortaya konulan ahlaksızlıklar, evlilik dışı ilişkiler, aldatmalar, ihanetler, cinsellik, gayri meşru çocuk yapma rezilliği bir ahtapot gibi toplumu sarmış durumda.

Ortaya kona kepazelikleri sanat kılıfıyla topluma pazarlayan diziler, toplumun ahlak anlayışını yerle yeksan ederken bir mileti bir devleti ayakta tutan aile kurumunun temelini dinamitliyor. Çok izlendiği iddia edilen ahlaksız dizilerin tarihimizle, medeniyetimizle, dini inanışımızla uzaktan yakından alakası yok. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilecek ne kadar rezillikler varsa ne yazık ki bugün televizyon ekranlarında milletin gözüne sokulan o sözde dizilerin kirli seneryoları içerisinde var. Toplum ahlakını zedeleyen diziler arasında Sefirin Kızı dizisi de gösterilmekte. Peki Sefirin Kızı dizisi konusu ve Sefirin Kızı oyuncuları nelerdir? İşte Sefirin Kızı dizisinin hikayesi ve oyuncuları!

Sefirin Kızı dizisi ne zaman yayınlanıyor?

Pazartesi günleri saat 20:00’de Star TV kanalında sözde dizi adı altında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, özellikle genç izleyici kitlesini hedef alıyor. Yurt içi seçimleri Bodrum’da yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da çekilen Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu kimler? Başrollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in yer aldığı Sefirin Kızı dizisi Zengin olan Sefirin kızı Nare ile fakir bir yarıcının oğlu olan Sancar’ın aşkı adı altında kavgayı, ihtirası, çekişmeyi, husumete çanak tutuyor.

Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

Sefirin Kızı Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek) kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde fakir bir yarıcının oğlu olarak dizide başrol oynuyor. Gençlerin beğendiği bir oyuncu olarak diziye yerleştirilen Engin Akyürek, gençlere kötü örnek teşkil eden dizi Sefirin Kızı’nda reyting almasındaki en önemli an karakter. Evli olmasına rağmen geçmişte sevgini kadına duyduğu ilgiliyi halen sürdürmesi toplumdaki aile kavramını bitirmeyi eşler arasındaki muhabbeti yerle yeksan etmeyi amaçlayan sinsi bir amaca hizmet ediyor.

Sefirin Kızı Nare Çelebi (Neslihan Atagül) kimdir?

Sefir yani büyükelçi olan Güven Çelebi’nin kızıdır. Zengin ve varlıklı bir ortamda büyümüş olup pek çok ülkede yaşamıştır. Bundan dolayı da 8 dil bimektedir. Toplum yapısını bozmayı hedefleyen senaryoların geçtiği iğrençlikler burada da söz konusudur. Sefirin Kızı Nare, doğum gününde tecavüze uğrar. Kötü örnek olunduğu dizilerde görülen ve gençlerin ahlakını bozan evlilik dışı çarpık ilişkiler buradada görülür. Nare, Sancar’ı terk edip ortadan kaybolur. Nare’in ortadan kaybolmasından sonra Sancar evlenir. Sancar’ın kendisine ihanet etmesi sonrası yaşanan kıskançlıklar, entrikalar. Dizide verilen kirli mesajların başında gelmekte.

Sefirin Kızı Gediz Işıklı (Uraz Kaygılaroğlu)

Seferin Kızı dizisinde Gediz Muğla’nın saygın ailelerinden birinin oğlu.Gediz’in babası aynı zamanda belediye başkanı da yapmış biri. Gediz iş adamı olduğundan Sancar’la da iş ortağıdır. Dizilerde verilmek istenen çarpık ilişkinin en bariz örneği Gediz üzerinden verilmekte. Gediz arkadaşı ve iş ortağı olan Sancar’ın daha önce sevdiği kadın olan Nare’nin Muğla’ya yeniden dönmesinden sonra ona aşık olur. Dizide bu gibi rezil ilişkiler normalmiş gibi toplumun hafızasına yerleştirilmeye çalışılmakta.

Sefirin Kızı Akın (Erhan Alpaylı) kimdir?

Sefirin Kızı dizisinde en rezil karekteri canlandırır. Ailesi ölünce Sefir Akın’ı yanına alır. Sefir Güven’in tüm mirasını üzerine geçirmiştir. Nare ile aynı evde büyümesine rağmen rezil düşüncelerini hiç bir zaman kaybetmemiştir. Dizide ahlak dışı rezil sahneler Akın üzerinden verilmeke. Nare, kendisini abisi gibi gördüğü Akın’ın tecavüzüne uğrar. Dizide rezilliklerin bini bin türlüdür. Sefir, Akın’ı tecavüz ettiği kızı Nare’nin bu iğrenç durumu örtbas eder ve mide bulandıran rezilliklerin hiç yaşanmamışcasına hayatlarına devam eder.

Sefirin Kızı Elvan Efeoğlu (Hida Zizan Alp)

Elvan Efeoğlu, Sancar’ın yengesi, kardeşi Yahya’nın hanımı. Kocasını sevmediği halde Halis Efe'nin konağına kapağı atmak için Yahya ile evlenmiş. Sonradan görme bir tip olduğundan dizide canlandırdığı karekteriyle özellikle de genç kızlara kötü örnek olmakta.

Sefirin Kızı Zehra (Cemre Öktem) kimdir?

Zehra Sancar'ın kız kardeşidir. Zehra Kavruk, Abisi Sancar’ı okul arkadaşı olan Kavruk Ömer'e sevdalıdır.

Kavruk Ömer (Edip Tepeli)

Kavruk Ömer, Sancar'ın okul arkadaşıdır. Konağın getir götür işlerine bakmaktadır. Kimileri ozan olarak görse de çoğu köylüler Ömer’i meczup olarak bilmekte. Kavruk Ömer, Sancar'a akıl hocalığı yapar.

Diğer Sefirin Kızı oyuncuları

Melek (Beren Gençalp) Sancar ve Nare’nin kızıdır.

Halise (Gonca Cilasun) Sancar’ın annesidir.

Refika (Özlem Çakar Yalçınkaya)