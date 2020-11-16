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Gündem Şeffaflıktan söz ediyorsa açıklamalı! Muhafazakar Davutoğlu Milli Güvenlik Akademisi'ne nasıl gitti?
Gündem

Şeffaflıktan söz ediyorsa açıklamalı! Muhafazakar Davutoğlu Milli Güvenlik Akademisi'ne nasıl gitti?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKİT TV’de yayınlanan ‘Manşetlerin Dili’ programında sürekli şeffaflıktan bahseden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Milli Güvenlik Akademisi’nde nasıl öğretim görevliliği yaptığını sordu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:09:00 - 2020-11-16 12:23:42

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Milli Güvenlik Akademisi’nde öğretim görevliliği yapması ele alındı.

Nasıl gittiğini açıklasın

Karahasanoğlu, kendisinin oradaki subaylara en ufak bir eleştiri getirdiğinde bu eleştirilerin kendisine iddianame olarak döndüğünü belirterek, ‘Ben yıllardır CHP kafasıyla mücadele eden birisiyim’ diyen Davutoğlu’nun Milli Güvenlik Akademisi’nde nasıl öğretim görevliliği yaptığını sordu. Davutoğlu’nun sürekli şeffaflıktan bahsettiğini hatırlatan Ali Karahasanoğlu, subayların eşlerinin başörtülü olduğu için TSK’dan ihraç edildiği bir dönemde eşi başörtülü olan Ahmet Davutoğlu’nun oaraya nasıl gittiğini açıklaması gerektiğini söyledi.

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