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Yaşam Şeffaf telefon kılıfları neden zamanla sararır? Peki, sararan kılıf nasıl temizlenir? Açıklıyoruz...
Yaşam

Şeffaf telefon kılıfları neden zamanla sararır? Peki, sararan kılıf nasıl temizlenir? Açıklıyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 09:44:00 -
Şeffaf telefon kılıfları neden zamanla sararır? Peki, sararan kılıf nasıl temizlenir? Açıklıyoruz...

Şeffaf akıllı telefon kılıfları zamanla rahatsız edici bir şekilde sarıya dönüşmeye başlar. Peki ama kılıflar neden sararır? Sararmış bir kılıf ilk günkü haline gelebilir mi? Hepsini açıklıyoruz...

Telefonunuzun tasarımını tamamen gözden ırak hale getirmemek için şeffaf bir kılıf tercih ediyorsanız, zamanla şeffaf plastiğin kirli bir sarıya dönüştüğünü fark etmişsinizdir. Bu değişiklik can sıkıcı olsa da gerçek şu ki bu kılıfları yapmak için kullanılan plastik aslında sarı. Fakat üreticiler, mavi bir ton ekleyerek kapakların şeffaf olmasını sağlıyorlar.

Renk tonu; kılıf ultraviyole ışığa, doğal yağlara ve insan vücudundan gelen tere maruz kaldığında orijinal rengi açığa çıkararak kayboluyor. Ancak, bu rahatsız edici renk tonu şeffaf haline geri dönüştürülebiliyor.

Şeffaf bir kılıf neden sararır?

Çoğu şeffaf akıllı telefon kılıfı silikon, akrilik veya termoplastik poliüretan (TPU) kullanılarak tasarlanır. Bunların üçü de dayanıklıdır ve akıllı telefon kullanımıyla artabilen yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Ancak Ecmco Industrial Plastics, Amerikan yapımı akriliğin güneş ışığında sarardığını belirtiyor.

Polikarbonat, üreticiler için daha çok tercih edilen bir malzeme olan akrilikten daha fazla kırılmalara dayanıklı bir TPU türü. Bu malzeme, akrilik ve silikon UV ışığına maruz kaldığında tetiklenen bir oksidasyon reaksiyonu nedeniyle sararmaya başlıyor. Buna benzer bir reaksiyon ter ve yağ ile de meydana geliyor.

Sararmış kılıf nasıl temizlenir?

Bu konuda en basit ve en uygun fiyatlı çözüm; birkaç damla bulaşık sabununu ılık suyla karıştırmanız ve bir diş fırçasıyla kılıfı nazikçe fırçalamanız. Fakat iç ve dış kısımdaki tüm küçük oyuklara ve çentiklere girdiğinizden emin olun. Son olarak, kılıfı durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. Yaklaşık bir saat kadar havada kurumaya bırakabilirsiniz. Ve mümkünse bu işlemi haftada bir veya iki kez tekrarlamanız lazım.
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Bu işlemi karbonat kullanarak da yapabilirsiniz, ancak tozu kılıfa kuru olarak uygulayın. İşiniz bittiğinde kılıfı durulayın ve yumuşak bir bezle kurulayın. Telefonunuza takmadan önce kesinlikle kurumasını bekleyin.

Son olarak, ‘Büyükanne tarifi' olarak adlandırılan bir başka ipucu, kabartma tozu, limon suyu ve sirke karışımıyla yapılıyor. Önce karbonat ve limon suyunu karıştırıp macun haline getirin ve bir diş fırçasıyla kılıfa uygulayın, ardından bir kapta sirke ile karıştırın. Aynı şekilde, yaklaşık bir saat bekletin ve ardından durulayın.

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