Seferler başlayacak turizm canlanacak

Buğra Kardan

Dünyaya büyük darbe vuran, Türkiye’yi paniğe sevk eden yeni tip Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele çerçevesinde hayata geçirilen tedbirlerin esnetilmesi ve ekonominin kademe kademe açılmasıyla ticaret canlanacak. Hava yolu şirketlerinin iç ve dış hat seferlerini başlatmaları; tarihi çarşılar ile AVM’lerin hizmete girmeleri, yabancıların konut yatırımları yapmak için düğmeye basmaları iktisadi faaliyetleri arttıracak.

Tatil beldeleri hareketlenecek

Oteller ile motellerin devreye alınmaları; Avrupalı ve Asyalı müşterileri konuk etmeleri tatil beldelerini hareketlendirecek, büyümeyi sırtlayacak. Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından pek çok sektörde yeni normale adapte olmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar şöyle:

Sosyal mesafeye uyulacak

Havalimanlarında gerek arama noktalarında gerek bilet bankolarında gerek kiosklarda sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Yolcularla yakın temas halinde olan personel, cam bölmelerin ardında görev yapıyor ve maske takıyor. Uçak bileti, biniş kartı (boarding pass) ve bagaj etiketi mobil telefonlara gönderiliyor. Güvenlik kontrollerinde elle aramalar tarihe karışıyor.

Tedbirler üst seviyede

Uçaklarda koltukların araları yanlardan, önlerden ve arkalardan açılmış durumda. Orta koltuğu boş bırakan hava yolu şirketleri de var. Uçakların doluluk oranları şu anda yüzde 50 seviyelerinde. İkramlar da paketli ve ücretli. Yolculara verilen seyahat çantalarına ise maske, eldiven ve hijyen ürünleri ekleniyor.

Covid-19’un yayılımını durdurmayı merkeze alan Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hat seferlerini yakında başlatacak. Haziranda Kanada, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 19 ülkeye uçacak. Temmuzda 74, ağustosta 98 ülkeye yolcu taşıyacak.

SunExpress 4 Haziran’dan itibaren iç hat seferlerini icra edecek. Pegasus Hava Yolları da gelecek ay uçuşlarına start verecek.

Turizmciler tetikte

Turistik tesislerde Covid-19 riskini ortadan kaldırmak için gerekli her adım atılıyor. Sosyal mesafeyi korumak için plajlardaki ve havuz başlarındaki şezlong adetleri, restoranlardaki masa sayıları sınırlandırılıyor. Açık büfe sistemi de terk edilip set menü uygulamasına geçiliyor.

Tesislerde koruyucu kıyafet ve maske bulunduruluyor. Çalışanların da, tatilcilerin de vücut ısıları termal sensörle ölçülüyor, biyometrik yüz tanımları kayıt altına alınıyor. Otellerin ve motellerin Corona virüsü riski bulunmadığını belgeleyen ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’na ise başvuru yağıyor.