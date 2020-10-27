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Aktüel Seferihisar'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Seferihisar'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 22:27:44 -
Seferihisar'da çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında site içindeki iki ev yandı.

Alınan bilgiye göre Sığacık Mahallesi Girlen mevkisinde boş durumdaki 4 dubleks evin bulunduğu sitedeki bir ev yanmaya başladı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken yangın diğer eve sıçradı.

Yangın, 2 saat süren müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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