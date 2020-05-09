Seferi olan birine Ramazan orucu farz mıdır?

Seferilik kavramını Ramazan ayı içerisinde sıklıkla duyuyoruz. Seferilik, oruç fıkhı içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Seferi birine Ramazan orucunun farz olup olmadığı da merak ediliyor. İşte yanıtı...

Seferi bir kimseye oruç farz mıdır?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olduğu için, eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405). Hz. Peygamberin (s.a.s.) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.