Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü güncellendi

Ülkemizin etrafında gerginliğin sürekli arttığı bir dönemde gelen değişikliğe göre, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde Cumhurbaşkanı, genel veya kısmı seferberlik ilanına karar verecek. Seferberlik kararı derhal Resmi Gazete’de yayınlanacak ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulacak.

Her an 3. dünya savaşı bile çıkabilir

Türkiye Cumhuriyeti, 5 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruyla, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’ndan (AKKA) çekilmişti. Bu adımla Türkiye, artık istediği kadar silah ve mühimmat üretip, bunlara dair ihraç ve ithalat bilgisini uluslararası kamuoyuyla paylaşmayacak.

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuya ilişkin akit’e yaptığı değerlendirmede; “Türkiye coğrafi konumu gereği belki de Dünya’nın en tehlikeli bölgesinde bulunmaktadır. Böyle bir coğrafyada muhtemel tehlikeler karşısında hızlı bir tepki verme ihtiyacı vardır. Bu değişiklik kapsamında en önemli olan hususun Seferberlik ve Savaş İlan etme yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmiş olmasıdır. Önceki yönetmelikteki bakanlar kurulu kavramı parlamenter sistem içinde kalıyordu. Yapısı, karar alma süreci, oluşturulması Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemindeki bakanlar kurulundan farklıdır. Dolayısıyla bu hususun da düzeltilmesi amacıyla böyle bir düzenleme yapılmıştır” dedi.

Araştırmacı Yazar Sadullah Özcan ise şunları aktardı: “Dünya ve bölgemizde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bizi ilgilendiren bölgesel gelişmeler, görmezden gelinemeyecek düzeyde Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek boyutlarda. Tüm bunlar, Türkiye’nin muhtemel sıcak savaş ortamına kendisini hazırlamasını kaçınılmaz kılıyor. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’nin değişimi, rutin bir işlem gibi görünse de Türkiye her açıdan kendisine yönelik tehditlere karşı hazırlık yapmaktadır. Bugünlerde hangi olayın Üçüncü Dünya Savaşı’nı çıkaracağının belli olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Türkiye’nin bu açıdan gerekli hazırlıklarını yapması son derece yerindedir.”

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