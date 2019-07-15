Sefer Aycan'dan KYK açıklaması: Öğrencilere verilen bursların faizi silinmeli
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tarafından TBMM'ye sunulan 'öğrenim kredisi faizlerinin sıfırlanması'na yönelik teklif, kredi borçlusu öğrenciler tarafından da destek gördü. Binlerce öğrenci sosyal medyada 'KYK borcu belimizi büktü' mesajını paylaştı. Kanunun detaylarına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Sefer Aycan, "Biz en azından borç faizlerinin silinmesini istiyoruz." dedi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:14
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tarafından TBMM'ye sunulan 'öğrenim kredisi borcu faizlerinin silinmesi' teklifine öğrenciler sosyal medyadan destek verdi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na Öğrenim Kredisi borcu olan öğrenciler tarafından Twitter'da, 'KYK borcu belimizi büktü' başlığı ile hashtag açıldı. Binlerce mesajın paylaşıldığı sosyal medya platformunda öğrenciler isyan etti.
'KYK'ya da yazdım'
TBMM'ye sunduğu teklifin detaylarını yeniakit.com.tr ile paylaşan MHP'li Aycan, "Ben bu konuyu iki defa gündeme getirdim. Hem TBMM'de söz aldım hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yazı yazdım." ifadelerini kullandı.
Aycan KYK'ya yazdığı yazıya henüz cevap verilmediğini belirtirken öğrencilerin talebini de şöyle anlattı:
'En azından faizler silinmeli'
"Gençler bize bu borcu ödemek istediklerini söylüyor. Mezuniyetlerinden sonra hemen işe başlayamadıkları için ödeme yapamıyorlar. Ödeyemedikleri borçlarına da faiz uygulanıyor. Biz teklifimizde 'en azından borçlara faiz uygulanmasın.' diyoruz. Bu çocuklar borçlarını kasıtlı olarak ödememezlik yapmıyor. Hepsi namuslu dürüst gençler."
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