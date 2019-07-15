Sefer Aycan'dan KYK açıklaması: Öğrencilere verilen bursların faizi silinmeli

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan tarafından TBMM'ye sunulan 'öğrenim kredisi borcu faizlerinin silinmesi' teklifine öğrenciler sosyal medyadan destek verdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na Öğrenim Kredisi borcu olan öğrenciler tarafından Twitter'da, 'KYK borcu belimizi büktü' başlığı ile hashtag açıldı. Binlerce mesajın paylaşıldığı sosyal medya platformunda öğrenciler isyan etti.





'KYK'ya da yazdım'

TBMM'ye sunduğu teklifin detaylarını yeniakit.com.tr ile paylaşan MHP'li Aycan, "Ben bu konuyu iki defa gündeme getirdim. Hem TBMM'de söz aldım hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yazı yazdım." ifadelerini kullandı.

Aycan KYK'ya yazdığı yazıya henüz cevap verilmediğini belirtirken öğrencilerin talebini de şöyle anlattı:

'En azından faizler silinmeli'

"Gençler bize bu borcu ödemek istediklerini söylüyor. Mezuniyetlerinden sonra hemen işe başlayamadıkları için ödeme yapamıyorlar. Ödeyemedikleri borçlarına da faiz uygulanıyor. Biz teklifimizde 'en azından borçlara faiz uygulanmasın.' diyoruz. Bu çocuklar borçlarını kasıtlı olarak ödememezlik yapmıyor. Hepsi namuslu dürüst gençler."